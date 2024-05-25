النزاهة تصدر احصائيات ضبط منفذة في المحافظات خلال نيسان الماضي

السومرية نيوز – سياسة



أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، موقف إحصائي بعمليات الضبط المنفذة من قبل مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة خلال شهر نيسان 2024، فيما تصدرت محافظة ذي قار القائمة بـ30 عملية.



أدناه جدول العمليات الصادرة من هيئة النزاهة:

