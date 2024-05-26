مجلس النواب يرسل مشروع قانون العطل الرسمية الى رئاسة الجمهورية

ارسل مجلس النواب، اليوم الاحد، مشروع قانون العطل الرسمية الى رئاسة الجمهورية.

وجاء في الكتاب الموجه من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية، انه "استناداً إلى المادة 73 البند ثالثاً من الدستور نرسل إليكم قانون العطلات الرسمية والمصوت عليه بتاريخ 22 / 5 / 2024 في الجلسة 26 من الفصل التشريعي الأول / السنة التشريعية الثالثة / الدورة الانتخابية الخامسة".

وتضمن مشروع القانون، تعطيل الدوام الرسمي بأيام: "الجمعة والسبت من كل أسبوع، 1 محرم الحرام، 10 محرم الحرام، 12 ربيع الأول، (1-3) شوال عيد الفطر، (10-13) ذي الحجة عيد الأضحى، 18 ذي الحجة عيد الغدير، 1 كانون الثاني رأس السنة الميلادية، 6 كانون الثاني عيد الجيش، 21 آذار عيد نوروز، 1 أيار عيد العمال العالمي".



وبعد التصويت، قرر أعضاء البرلمان، إضافة عطلة جديدة بيوم 16 آذار (جرائم البعث والانفال والهجوم على حلبجة).