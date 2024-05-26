العراق وتركيا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بحث الأعرجي مع السفير التركي، تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين واستمرار التعاون البناء في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".وأضاف: "تناول اللقاء، مخرجات زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأخيرة إلى بغداد وأهمية متابعة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة".كما أكد الأعرجي للسفير التركي بحسب البيان، "موقف العراق الثابت بعدم السماح بأن تكون الأراضي العراقية منطلقا للجماعات الإرهابية والمحظورة التي تشكل خطراً على أمن البلدين والمنطقة".