السيد الصدر: أكرر مطالبتي بضرورة طرد "السفيهة" الأميركية من العراق

السومرية نيوز – سياسة



وصف زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء 28 مايو/ أيار 2024، بني صهيون بأنهم عبارة عن إرهابيين وقحين يعادون السماء واديانها ويبيحون دماء كل الأديان بكل صلافة، فيما أشار الى ان "إسرائيل" دولة الشغب والإرهاب ولا تستحقّ أن تكون حكومة.



وطالب السيد الصدر في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، بطرد "السفيهة الأميركية من العراق، وغلق السفارة بالطرق الدبلوماسية المعمول بها دون أي إراقة دم".



نص التغريدة ادناه: كما دعا السيد الصدر؛ "منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لأخذ دور فعال في إنهاء المجازر والتعدي على أهل غزّة من قبل العدو الصهيوني"، وأردف قائلا "كفانا سكوتاً".نص التغريدة ادناه: