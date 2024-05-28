السامرائي يستقبل السفير البريطاني

وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "السامرائي رحب بسفير المملكة المتحدة في مدينة سامراء"، مؤكداً أن "هذه المدينة منفتحة على الجميع وهي مثابة تاريخيّة وسياحية ودينية وثقافية مهمة".وبحسب البيان، أشاد السفير هيتشن بـ"فرصة زيارة هذه المدينة العريقة، معربًا عن سعادته بوجوده فيها، ومؤكداً دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية للنهوض بالواقع الخدمي في العراق واستتباب الأمن في المنطقة".وأشار المكتب الى ان "اللقاء حضره كل من النائب الأول لمحافظ صلاح الدين هاشم عزاوي، وعضو مجلس المحافظة الشيخ كامل عباس الأشرف، وعميد كلية الهندسة، وقائممقام القضاء، والقيادية في تحالف العزم كميلة الياسين".