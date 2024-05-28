مشروع طريق التنمية وقطاع الطاقة على طاولة اللجنة المالية والبنك الدولي

الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان اللقاء استعرض الرؤية الاقتصادية لمشروع طريق التنمية واهميته الستراتيجية في تنشيط حركة الاستثمار وتعظيم الايرادات غير النفطية وتوفير فرص العمل، كما بحث الدعم متعدد المراحل الذي يقدمه البنك الدولي لمشروع طريق التنمية، بما في ذلك تحديث وتأهيل شبكة السكك الحديدية الحالية وربطها من جنوب العراق مرورا بالشمال ووصولا الى تركيا.ودعا العطواني – بحسب البيان - وفد البنك الدولي إلى تقديم روئ وأفكار جديدة بشأن تحقيق الاستثمار الأمثل لهذا المشروع الضخم الذي من المؤمل ان يجعل العراق ممرا اقتصاديا يربط اسيا بأوروبا، مؤكدا ضرورة أن تكون البنى التحتية لطريق التنمية بيد الحكومة لكي لا يكون هذا المشروع المهم الذي يربط العراق بدول العالم خاضعا للتأثيرات.وشهد اللقاء مناقشة الدعم المستمر من البنك الدولي لقطاع الطاقة بالعراق، خاصة فيما يتعلق بتعزيز شبكة الكهرباء وتطوير الطاقة المتجددة والربط الإقليمي، وفقا للبيان.