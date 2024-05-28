في رسالة وداعية.. بلاسخارت: اولوية رئيسية واحدة لدى الأمم المتحدة في العراق

وجهت ممثلة الأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، رسالة بمناسبة انتهاء فترة عملها، وفيما قدمت شكرها للعراقيين على حسن الضيافة، وأعربت عن امتنانها للأجهزة الأمنية العراقية التي سهلت مهام أعمال "يونامي"، أكدت أن لدى المنظمة الأممية "أولوية رئيسية واحدة" تعمل عليها في البلاد.





أدناه الرسالة: