ربع البرلمان ذهب إلى الحج.. الموازنة وانتخاب رئيس البرلمان الى اشعار اخر

وقال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي: "نستبعد أن يجري حل أزمة انتخاب رئيس البرلمان خلال الفصل التشريعي الجاري، ومن الموقع أن يتم ترحيلها إلى الفصل التشريعي الثاني من هذه السنة، وخاصة أن الأمور سارت بالإشكالات المعروفة التي عشناها".وأضاف، أن "الدستور أوضح أن موضوع التمديد للفصل التشريعي يتم لمرة واحدة، إضافة لوجود صعوبات عملية في عقد الجلسات خصوصاً أن كثيراً من النواب توجهوا إلى الحج، وبعدها عطلة العيد، لذلك يصعب في هذا الشهر أن يجري التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب".بدوره، رجّح النائب عن كتلة دعم الدولة محمد الزيادي، تأجيل جلسة انتخاب رئيس البرلمان إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى بسبب مغادرة عدد كبير من أعضاء المجلس لأداء فريضة الحج"، مبينا ان "أكثر من 80 نائبا خارج البلاد لتأدية مناسك الحج"، وهو مايشكل نسبة 25% من اجمالي أعضاء البرلمان.