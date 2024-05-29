مجلس محافظة بغداد يعتزم إجراء انتخابات المجالس العشائرية.. إليك الموعد

وقال عضو مجلس المحافظة، رئيس لجنة العشائر، مهند السوداني، إن مجالس العشائر في المناطق والأقضية والنواحي غلبت على تشكيلها المجاملات خلال السنوات الماضية، مبيناً أن غالبيتها تحصل على مباركة المحافظ دون مراقبة ومتابعة.وأشار إلى أن لجنة العشائر في مجلس المحافظة ارتأت اتخاذ قرار بإلغاء جميع المجالس والهويات الصادرة منها، مؤكداً إجراء انتخابات لها اعتباراً من الأسبوع المقبل ليستمر لأربع سنوات وسيبدا بمجلس منطقة الأعظمية الذي يعد الأكثر تنظيماً.وأضاف السوداني أن لجنة العشائر في مجلس محافظة بغداد وضعت شرطاً بأن يكون رئيس المجلس شيخاً لعشيرة أو على الأقل رئيساً لفخذ ولديه تزكية من شيخ عشيرته، لأن موضوع العشائر أصبح أمراً واقعاً، منبهاً إلى أهمية تشكيل لجان يمكن أن تعمل إلى جانب أبناء المنطقة خصوصاً اللجان الأمنية، التربوية والخدمية والتي تضم وجهاء عن المنطقة أيضاً.وأوضح أن عدد مجالس العشائر كان مبالغاً فيه خلال المرحلة الماضية، ووصل إلى تشكيل مجلسين في المنطقة الواحدة، لذا فإن اللجنة سعت في إجرائها هذا إلى إعادة تشكيلها وتنظيمها من أجل أن تعمل بصورة صحيحة وفق انتخابات ديمقراطية، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.