السيد الصدر: الديمقراطية والحرية الأميركية المحتلة خداعة وتكيل بمكيالين

وقال السيد الصدر في كلمة تابعتها السومرية نيوز، ان "الذين يدعون الانسانية يدعمون الارهاب الاسرائيلي في غزة".وأكد ان "الديمقراطية والحرية الأميركية المحتلة خداعة وتكيل بمكيالين"، فيما وصف الكيان الصهيوني وامريكا بالقول: "ما انتم إلا اوهن من بيت العنكبوت".