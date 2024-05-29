بعد نشره في صحيفة الوقائع.. قانون العطلات الرسمية يدخل حيز التنفيذ

وبحسب بيان مقتضب لمجلس النواب العراقي، فإن "قانون العطلات الرسمية دخل حيز التنفيذ بعد نشره في صحيفة الوقائع العراقية".وأمس الثلاثاء، صادق رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، على قانون العطلات الرسمية لجمهورية العراق.وذكر بيان للرئاسة ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد صادق على قانون العطلات الرسمية ل‍جمهورية العراق".ويوم الأحد الماضي، ارسل مجلس النواب، مشروع قانون العطل الرسمية الى رئاسة الجمهورية.وجاء في كتاب موجه من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية، انه "استناداً إلى المادة 73 البند ثالثاً من الدستور نرسل إليكم قانون العطلات الرسمية والمصوت عليه بتاريخ 22 / 5 / 2024 في الجلسة 26 من الفصل التشريعي الأول / السنة التشريعية الثالثة / الدورة الانتخابية الخامسة".وتضمن مشروع القانون، تعطيل الدوام الرسمي بأيام: "الجمعة والسبت من كل أسبوع، 1 محرم الحرام، 10 محرم الحرام، 12 ربيع الأول، (1-3) شوال عيد الفطر، (10-13) ذي الحجة عيد الأضحى، 18 ذي الحجة عيد الغدير، 1 كانون الثاني رأس السنة الميلادية، 6 كانون الثاني عيد الجيش، 21 آذار عيد نوروز، 1 أيار عيد العمال العالمي".وبعد التصويت، قرر أعضاء البرلمان، إضافة عطلة جديدة بيوم 16 آذار (جرائم البعث والانفال والهجوم على حلبجة).