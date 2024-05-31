بعد تسريبه.. البرلمان ينشر جدول جلسة التصويت على الموازنة الاثنين رسميًا

السومرية نيوز-سياسة

نشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الجمعة، جدول اعمال البرلمان الذي يتضمن تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا للتصويت على جداول موازنة 2024.

ونشرت الدائرة الاعلامية في تمام الساعة العاشرة و27 دقيقة من صباح اليوم الجمعة، الجدول الذي تم تسريبه في الساعة الثالثة فجرًا وتناقلته وسائل الاعلام، حتى انه تعرض للشكوك بصحته بسبب عدم نشره من قبل الدائرة الاعلامية، الا انه بعد نشره رسميًا على منصات مجلس النواب، فبذلك يتحقق التأكيد بانعقاد جلسة يوم الاثنين للتصويت على جداول الموازنة.

بالمقابل يشكك نواب بامكانية انعقاد الجلسة مع استمرار الخلافات على جداول الموازنة، فيما وصف عضو اللجنة المالية مصطفى جبار سند جلسة الاثنين بانها "باطلة" كون اللجنة المالية لم تصوت على الجداول ولم تعد تقريرها النهائي على الجداول.