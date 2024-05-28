تحالف العزم يرحب بقرار مجلس الامن بأنهاء توجد بعثة "يونامي" في العراق

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "يعرب تحالف العزم عن ترحيبه بقرار مجلس الامن الدولي بانهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وذلك بناء على طلب رسمي قدمه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".وأضاف ان "هذا القرار يعد إنجازا بارزا للدبلوماسية العراقية وتتويجا للجهود التي بذلتها الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد، وبهذه المناسبة يتقدم تحالف العزم بالتهنئة للحكومة العراقية ولرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على هذا الإنجاز الذي يعزز من سيادة العراق ويؤكد قدرته على إدارة شؤونه الداخلية بما ما يتماشى مع المصالح الوطنية".كما يؤكد تحالف العزم "استمرار دعمه للجهود الحكومية الرامية الى تحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية وتعزيز الشراكات الدولية".