نائبة تزور نقابة الصحفيين وتشيد بالأداء المهني والإداري للنقابة

وقالت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "جرى خلال اللقاء التـأكيد على ضرورة التزام المعايير المهنية وحرية الرأي والتعبير اثناء التناول الإعلامي".من جانبها اشادت النائب سروة عبدالواحد بـ"عمل نقابة الصحفيين العراقيين ودورها الفاعل على الصعيدين المحلي والاقليمي واكدت دعم حرية الجيل الجديد لنقابة الصحفيين العراقيين لتأدية رسالتها المهنية" .ولفتت النقابة الى ان "نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي قدم شرحاً عن طبيعة عمل النقابة ومؤسساتها الاعلامية وفروعها في المحافظات".