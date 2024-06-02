تعليق برلماني "مثير" يخص جداول الموازنة

اعتبر النائب حسين مؤنس، الأحد، أن ما يجري حالياً يخالف السياقات السليمة بغض النظر عن الملاحظات على جداول الموازنة.

وقال مؤنس في بيان، إن "طريقة المؤامرة ليست الأسلوب الصحيح لعمل اللجنة المالية التي ينبغي عليها اعداد تقريرها ورفعه الى مجلس النواب".

وأضاف أن "ما يجري الان في آخر الليل يخالف السياقات السليمة بغض النظر عن ملاحظاتنا على جداول الموازنة".

وكانت اللجنة القانونية النيابية أكدت، اليوم الأحد، أن مجلس النواب يسعى لعدم تمرير قانون الموازنة "بشكله الحالي"، مشيرة الى ان القانون بحاجة الى إجراء جلسات ومناقشات وتعديلات على بعض بنوده.