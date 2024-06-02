نائب يكشف عن شركتين سرقتا من العراق ملايين الدولارات

وقال الكلابي في تغريدة على منصة "أكس"، "شركة ميلينيوم وشركة كويت انرجي، ‏شركات نصب سرقت من العراق ملايين الدولارات تحت عنوان انها شركات كويتية".

وأضاف " وبالحقيقة يديرها شبكة احترفت النصب ‏من كويتيين"، مشيراً الى أن " ‏النزاهة النيابية تحقق وخلال شهر سنقدم كل التقارير للقضاء بإذن الله".

الى ذلك، قال الكلابي إن "قانون الموازنة ينص بشكل واضح ان الجداول تعرض على مجلس النواب للتصويت من عدمه ‏اي ان ما تقوم به رئاسة اللجنة المالية مخالف للقانون ومعطل للموازنة وفتح باب التكهنات واللغط خصوصا مع نشر اوراق من الجداول غير صحيحة".

وحمل الكلابي رئيس اللجنة المالية "ما يحدث من تعطيل مصالح الناس وحقوقهم".