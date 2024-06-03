هل سيتم التصويت على موازنة 2024 في جلسة اليوم؟

موازنة 2024.. الاعتراضات على جداول الموازنة قد تمنع التصويت عليها بجلسة الاثنين.

قبيل عقد جلسة إقرار جداول الموازنة.. لا تزال وجهات النظر النيابية متباينة حول امكانية تمرير الجداول من عدمها بسبب موجة الاعتراضات عليها.



هل سيتم الاتفاق عليها في الجلسة المتوقعة؟ تابع التفاصيل في هذا التقرير مع عباس هاشم.