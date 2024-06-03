محاولات لتمرير موازنة 2024 "بدون تعديل".. ونائب يطرح تساؤلا: ومصالح الناس؟

وقال الخفاجي في تدوينة على منصة X تابعته السومرية نيوز: "كما توقعنا في توضيحنا السابق، يجري الآن محاولة كتابة تقرير يدفع باتجاه التصويت على الموازنة كما هي دون تغيير فلس واحد بغياب أعضاء من اللجنة المالية".وأشار الى "وجود مسعى لتعطيل هذا الاجتماع وتأجيله ليوم غد من قبل بعض النواب الرافضين لتمرير الجداول كما هي".وأضاف: "شلل داخل اللجنة المالية بسبب تدخل من خارج مجلس النواب"، متسائلا "ومصالح الناس؟".