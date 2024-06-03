المعموري: اللجنة المالية اضافت 2 ترليون دينار لموازنة 2024 لهذا الغرض

وذكر المعموري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللجنة المالية صوتت على جداول موازنة 2024 وأضافت زيادة قدرها 2 ترليون دينار إلى حصة المحافظات لتصبح 3.5 ترليون".وأضاف ان "هذه الزيادة جاءت بعد أن اعترض أغلب أعضاء مجلس النواب على الجداول المرسلة من الحكومة وفي ضوء توفير الدعم المالي للمحافظات"، مبينا ان "اللجنة المالية أدت الدور المكلفة بها وبذلت جهودًا مميزة وحققت المطلب الأساس المتضمن زيادة التخصيصات المالية للمحافظات".وتابع: "نقف إلى جانب قرار اللجنة المالية وندعو الأخوة أعضاء مجلس النواب إلى دعم اللجنة المالية الممثلة من جميع الكتل والمكونات والاسراع بعقد جلسة للتصويت على جداول الموازنة".وأشار الى ان "محافظاتنا بحاجة إلى اطلاق التخصيصات المثبتة في جداول الموازنة لتحريك عجلة المشاريع المتلكئة والنهوض بالواقع الخدمي والعمراني خدمةً للصالح العام".