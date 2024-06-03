مجلس النواب يعلن انتهاء فصله التشريعي

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئاسة المجلس تعلن انتهاء الفصل التشريعي الأول/ السنة التشريعية الثالثة/ الدورة الانتخابية الخامسة".يأتي ذلك بعد أن أقر مجلس النواب اليوم، جداول موازنة 2024، فيما رحل ملف انتخاب رئيس جديد إلى الفصل الجديد.