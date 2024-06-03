نشرة السومرية.. فساد يحيط بمدخل بغدادي وهدوء يخيم على ذي قار بعد يوم دموي

=بعجز اربعة وستين ترليون دينار.. البرلمان يمرر جداول الموازنة المعدلة ويترقب الطعن الحكومي=بعد يوم دام.. هدوء حذر في ذي قار.. وجلسة طارئة للحكومة المحلية للنظر بالمطالب=النيران تلتهم مخازنا في النجف.. فرق الدفاع المدني تهرع لاخمادها وثلاث محافظات ترسل التعزيزات=الفساد يحيط بمدخل بغداد - بعقوبة.. خمسون مليار دينار في جيوب المستثمرينشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر