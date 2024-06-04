Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مصرع شخص على الأقل بحادث سير "مروع" في بابل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هيومن رايتس ووتش: العراق "متقاعس" عن تنفيذ قوانينه.. أين تذهب حصص تعيين ذوي الإعاقة؟

سياسة

2024-06-04 | 01:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هيومن رايتس ووتش: العراق &quot;متقاعس&quot; عن تنفيذ قوانينه.. أين تذهب حصص تعيين ذوي الإعاقة؟
1,598 مشاهدة

السومرية نيوز-محليات

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، إن العراق "يتقاعس" عن تنفيذ قوانينه الوطنية التي تضمن حقوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يجعل حصص الوظائف المخصصة للعراقيين ذوي الإعاقة غير مستغلة ويترك مئات الآلاف عاطلين عن العمل.

وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته اليوم وتابعته "السومرية"، انه "لدى كل من العراق الاتحادي وحكومة إقليم كردستان قوانين تحدد حصة دنيا قدرها 5% من وظائف القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما نقلت المنظمة عن ممثل عن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي" قوله إن القطاع العام لم يلتزم بالحصة المقررة، وكذلك تظهر الأرقام بالنسبة لإقليم كردستان.

قالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش: "الوعود القانونية بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق لا تُترجم إلى فرص عمل حقيقية، الفجوة بين القانون والممارسة تجعل مئات آلاف العراقيين ذوي الإعاقة يكافحون من أجل كسب لقمة العيش".


في 2019، قدّرت "لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي تُراقب المعاهدة الدولية ذات الصلة، أن في العراق أحد أكبر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، نحو 3 ملايين شخص، نتيجة عقود من النزاعات المسلحة، خلفت احتجاجات 2019 أيضا نحو 25 ألف جريح، منهم نحو 5 آلاف لديهم إعاقات دائمة.

وفي العراق، يخصص القانون 5% من وظائف القطاع العام و3% من وظائف القطاع الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة، في إقليم كردستان العراق، يخصص القانون أيضا 5% من وظائف القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة ويُشجّع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال تغطية نصف رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر، فيما لاتحصي الحكومة عدد المعاقين في البلاد ونسبة توظيفهم.

ونقلت هيومن رايتس ووتش، عن منظمات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إنها تعزي عدم تنفيذ القانون رقم 38 لسنة 2013 إلى تقاعس "هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة"، وهي مؤسسة تابعة لـ "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية" مكلفة بضمان تنفيذ القانون، بينما تتحمل الهيئة المسؤولية الأساسية عن تطبيق القانون رقم 38، إلا أنها غير قادرة على القيام بذلك بمفردها.


هيئة الإعاقة ومجلس الخدمة "لايمتلكان السلطة"
ونقلت المنظمة عن مديرة الهيئة ذكرى عبد الرحيم إن الهيئة ومجلس الخدمة العامة الاتحادي يفتقران إلى السلطة لإنفاذ القانون، ويعتمدان على الوزارات الحكومية في تخصيص وتعيين العدد المطلوب من الوظائف للعراقيين ذوي الإعاقة، قالت إن بعض الوزارات لا تُنفذ التزاماتها أو تجعلها أولوية، رغم أن الهيئة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الوزارات التي لا تلتزم بهذه الحصص.

في القطاع الخاص، يُعاقَب أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بحصة التوظيف البالغة 3% بغرامة قدرها 500 ألف دينار عراقي (حوالي 382 دولار أمريكي)، بموجب المادة 20 من القانون رقم 38. إلا أنه لم تُفرض قط أي غرامات على أي جهة، بحسب عبد الرحيم.

وأكدت هيومن رايتس ووتش، انه يتعين على الحكومة العراقية اتخاذ الخطوات المناسبة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام وتعزيز توظيفهم في القطاع الخاص، مثلا من خلال برامج العمل الإيجابي، والحوافز، والمبادرات لتعزيز فرص العمل الهادفة للأشخاص ذوي الإعاقة. ينبغي للحكومة إنشاء آليات مراقبة للوزارات لتقديم تقارير دورية عن أدائها في الوفاء بحصة التوظيف والتزاماتها الأخرى بموجب القانون رقم 38 والقانون رقم 22.

قالت هيومن رايتس ووتش إن الحصص في حد ذاتها غالبا ما تكون غير كافية لتفكيك أو معالجة عوائق التوظيف التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، وبالتالي ينبغي أن تقترن بإنفاذ التشريعات الأخرى المتعلقة بعدم التمييز والمساواة، فضلا عن الدعم والتمويل لخلق بيئات عمل ملائمة.

قالت صنبر: "رغم أن العراق لديه أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، إلا أن السلطات العراقية لا تلبي احتياجاتهم. ينبغي للحكومة ضمان ألا يكون التزامها بتوفير فرص العمل للعراقيين ذوي الإعاقة وعدا فارغا".


القانون رقم 38 في العراق الاتحادي
قالت هيومن رايتس ووتش إن العديد من الوزارات تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون رقم 38. مثلا، لا تجمع وزارة التخطيط العراقية بانتظام بيانات حول عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في البلاد، رغم أن هذا الإجراء منصوص عليه في المادة 15 (9) من القانون رقم 38، ورغم الطلبات المتكررة من الهيئة للقيام بذلك، بحسب عبد الرحيم.

لا تجمع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بيانات حول معدلات توظيف العراقيين ذوي الإعاقة في القطاع العام أو الخاص، يعمل نحو 5 ملايين عراقي، أو 39% من القوى العاملة في العراق، في القطاع العام، للوفاء بحصة الـ 5% المقررة قانونا، يجب أن يشغل الأشخاص ذوو الإعاقة ما لا يقل عن 250 ألف وظيفة من هذه الوظائف.

رغم غياب رقم دقيق لعدد العراقيين ذوي الإعاقة الذين يشغلون وظائف في القطاع العام بشكل إجمالي، لم تستوفِ أي وزارة حصة الـ 5%، وفقا لوثيقة أطلع عليها ممثل عن مجلس الخدمة العامة الاتحادي هيومن رايتس ووتش. قالت عبد الرحيم لـ هيومن رايتس ووتش إن هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بدأت تتتبّع التعيينات في 2019، ومنذ ذلك الحين عُيِّن 1,434 شخصا فقط من ذوي الإعاقة في وظائف في القطاع العام.

قال موفق الخفاجي، رئيس "تجمع المعوقين في العراق" لـ هيومن رايتس ووتش: "عندما نطلب من مجلس الخدمة العامة الاتحادي توظيف المزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة، غالبا ما يجيبون بأنه لا توجد فرص عمل كافية".

في سبتمبر/أيلول 2023 افتتحت الهيئة منصة التوظيف المباشر بالتعاون مع المجلس لتسهيل توظيف خريجي الجامعات من ذوي الإعاقة. خصص المجلس أيضا حقلا في استمارة التقديم الإلكترونية للقطاع العام حيث يمكن للمرشحين الإشارة إلى حالة الإعاقة لديهم.

قالت عبد الرحيم إنه لم يتم توظيف أحد حتى الآن من خلال هذه المنصة.


وأوصى تقرير المنظمة، هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إنشاء آلية مراقبة وتقييم لضمان أن ظروف عمل وأجور الموظفين ذوي الإعاقة تتساوى مع الموظفين الآخرين، وإنشاء آلية للرصد والإبلاغ للوزارات الحكومية لتقديم تقارير دورية عن أدائها في تلبية حصة التوظيف، وفرض غرامات على الشركات الخاصة التي لا تلبّي حصة التوظيف البالغة 3%.

بالإضافة الى النظر في إعطاء الأفضلية للشركات التي تفي بالتزاماتها في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في منح عطاءات المشتريات الحكومية.

كما اوصت المنظمة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم المساعدة الفنية والدعم لأصحاب العمل في تلبية احتياجات الموظفين ذوي الإعاقة، وضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في أماكن العمل الخاصة والعامة عندما يطلبها الأشخاص ذوو الإعاقة، وتقييم ما إذا كانت المخصصات الشهرية المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة كافية لتلبية احتياجاتهم ومراجعتها لرفعها حسب الحاجة، وجمع بيانات حول معدلات توظيف العراقيين ذوي الإعاقة.


واوصت المنظمة أيضا، وزارة العدل بتوفير التدريب للقضاة العراقيين حول إنفاذ أحكام مكافحة التمييز على أساس الإعاقة، فيما اوصت وزارة التخطيط بجمع بيانات بشكل منتظم عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق ومعدلات توظيفهم، واوصت أيضا وزارة التربية بزيادة فرص التعليم والتدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، كما اوصت وزارة التجارة بالنظر في ربط إصدار تراخيص الأعمال أو تجديد بالامتثال لحصة التوظيف في القطاع الخاص البالغة 3%، وفرض غرامات على الشركات التي لا تستوفي هذه الحصة.
>>  انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
مقاطع لأم كلثوم 3-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-03
Play
مقاطع لأم كلثوم 3-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-03
Play
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-03
Play
العراق في دقيقة 03-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-03
Morning Live
Play
Morning Live
أضرار استخدام أسلوب "التخويف"مع الأطفال - حلقة ٣٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-03
Play
أضرار استخدام أسلوب "التخويف"مع الأطفال - حلقة ٣٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - الحلقة ٣٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-03
Play
ساحة الخلفاء بغداد - الحلقة ٣٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-03
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة لو 3-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-03
Play
فقرة الأبراج وفقرة لو 3-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-03
عشرين
Play
عشرين
مصالح أميركية بمواجهة الاستهداف وفصائل تهدد بالتصعيد - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-06-02
Play
مصالح أميركية بمواجهة الاستهداف وفصائل تهدد بالتصعيد - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-06-02
خط أحمر
Play
خط أحمر
العمالة الآسيوية: تسول، نصب واحتيال - الحلقة ٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-02
Play
العمالة الآسيوية: تسول، نصب واحتيال - الحلقة ٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-02
استديو Noon
Play
استديو Noon
صداقة الرجل والمرأة 2-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-02
Play
صداقة الرجل والمرأة 2-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-02
رحال
Play
رحال
اكبر اختين معمرتين بالعراق - الحلقة ٦ | الموسم 5
13:30 | 2024-06-01
Play
اكبر اختين معمرتين بالعراق - الحلقة ٦ | الموسم 5
13:30 | 2024-06-01
الأكثر مشاهدة
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
مقاطع لأم كلثوم 3-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-03
Play
مقاطع لأم كلثوم 3-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-03
Play
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-03
Play
العراق في دقيقة 03-06-2024 | 2024
12:30 | 2024-06-03
Morning Live
Play
Morning Live
أضرار استخدام أسلوب "التخويف"مع الأطفال - حلقة ٣٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-03
Play
أضرار استخدام أسلوب "التخويف"مع الأطفال - حلقة ٣٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - الحلقة ٣٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-03
Play
ساحة الخلفاء بغداد - الحلقة ٣٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-03
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة لو 3-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-03
Play
فقرة الأبراج وفقرة لو 3-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-03
عشرين
Play
عشرين
مصالح أميركية بمواجهة الاستهداف وفصائل تهدد بالتصعيد - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-06-02
Play
مصالح أميركية بمواجهة الاستهداف وفصائل تهدد بالتصعيد - الحلقة ١٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-06-02
خط أحمر
Play
خط أحمر
العمالة الآسيوية: تسول، نصب واحتيال - الحلقة ٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-02
Play
العمالة الآسيوية: تسول، نصب واحتيال - الحلقة ٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-06-02
استديو Noon
Play
استديو Noon
صداقة الرجل والمرأة 2-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-02
Play
صداقة الرجل والمرأة 2-6-2024 | 2024
07:00 | 2024-06-02
لقطات
Play
لقطات
غرامة 50 الف دينار عل اي ملصق سيئ | Morning Live
17:00 | 2024-06-01
Play
غرامة 50 الف دينار عل اي ملصق سيئ | Morning Live
17:00 | 2024-06-01
افضل من العام الماضي
افضل من العام الماضي
اسوأ من العام الماضي
اسوأ من العام الماضي
الوضع مستقر كما هو
الوضع مستقر كما هو
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.