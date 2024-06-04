تابعوا اليوم في برنامج "عشرين".. حوار خاص مع نائب رئيس استئناف الرصافة

تبث قناة السومرية الفضائية، مساء اليوم الثلاثاء، حلقة جديدة من برنامج "عشرين".

وضيف حلقة اليوم التي تبث الساعة العاشرة مساءً، القاضي اياد محسن ضمد نائب رئيس استئناف الرصافة وقاضي اول محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في جانب الرصافة.

وبرنامج "عشرين" هو برنامج سياسي حواري خارج عن المألوف، يعتمد النمط السريع ويقوم على الجرأة في محاكاة الأحداث الراهنة، يجيب عن الأسئلة العالقة بشكلٍ مختصر ومفيد ويمنح المشاهد فرصة تلخيص الأحداث السياسية اليومية، تعرضه قناة السومرية على شاشتها ومن تقديم الإعلامي "محمد سامي".