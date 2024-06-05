مصدر يكشف عن وساطة سعودية بين العراق والكويت لإنهاء الخلافات

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزراء خارجية كل من العراق والكويت والسعودية، يعقدون اجتماعات الان في الرياض بعد وساطة سعودية لحل الخلافات بين حكومتي بغداد والكويت"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وتعد مسألة ترسيم الحدود واتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله من اهم المشاكل بين العراق والكويت، وفي يناير الماضي طالبت السعودية والكويت، التزام العراق بالاتفاقية الموقعة عام 2012 والتي تم ايداعها لدى الأمم المتحدة والمتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله، وذلك على خلفية تحركات سياسية ونيابية تطالب بإلغاء الاتفاقية من طرف واحد.