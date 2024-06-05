الكشف عن توجهات برلمانية وأمنية بشأن ملف "تهريب الذهب"

وقالت نصيف في منشور لها على منصة "اكس" تابعته السومرية نيوز، إن "هناك توجهات قوية لدى البرلمان والأجهزة الأمنية وتنسيق بين أقوى جهازين أمنيين والسلطة التشريعية للتحرك باتجاه ملف تهريب الذهب".وأضافت نصيف، "سيتم تنفيذ عملية استباقية قبل هروب شخص مهم إلى الخارج وسيتفاجأ بالأدلة واعترافات شركائه وملفات تخص معمل الذهب الموجود في السودان".