وجاء في وثيقة ذيلت بتوقيع كتلة المبادرة، ما نصه: "نحن أعضاء مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات من الذين اقسموا مخلصين على تمثيل مصالح الشعب وحماية البلاد وصيانة الدستور حيث اتخذنا مبدأ الشراكة في صناعة القرار منهجاً رئيسياً لنيل حقوق أهلنا ومحافظاتنا الكريمة الا ان حالة الجمود التي وصلت اليها الحياة السياسية وعدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عديدة مما دفعنا الى تأسيس كتلة الـ"مبادرة" لفك الانغلاق الحاصل في المشهد السياسي".وأتمت: "حيث تقوم كتلتنا على تبني مبدأ الوقوف بمسافة واحدة من جميع الفرقاء ونطالب بتحقيق أهداف وتطلعات أهلنا الكرام بإنجاز الاستحقاقات التي تضمنتها ورقة الاتفاق السياسي والتي على اثرها تشكلت الحكومة".