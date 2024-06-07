"أفراده لا يستجيبون للقائد الأعلى".. واشنطن "قلقة" من حصول الحشد على 3.5 مليار دولار من الموازنة

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي، نشره الموقع الرسمي للوزارة وتابعته "السومرية نيوز"، ان "سياستنا العامة كانت الضغط على الحكومة العراقية لمنع شن هجمات من أراضيها، سواء ضد حكومة إسرائيل أو ضد مصالح الولايات المتحدة أو قوات الولايات المتحدة في العراق".وحول الموازنة وحصول الحشد الشعبي على مايعادل 3.5 مليار دولار امريكي، كتمويل من الحكومة العراقية ومدى تأثير هذا التمويل على نشاطات القوات المنضوية في الحشد، قال ميلر: "لا نزال نشعر بالقلق من أن الأفراد داخل قوات الحشد الشعبي لا يستجيبون للقائد الأعلى العراقي، ويشاركون في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في العراق وسوريا".واضاف أن "الهجمات ضد أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف وكذلك أعضاء أجهزة الأمن العراقية والشركات تقوض أمن العراق واقتصاده، ونحن نواصل حث الحكومة العراقية على كبح جماح هؤلاء الأفراد ومحاسبتهم على خرق القانون العراقي".