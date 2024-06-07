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المثنى تغلي على صفيح ساخن.. تهديد بتظاهرات واعتصامات ومطالبات بقائد عسكري

سياسة

2024-06-07 | 13:34
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
المثنى تغلي على صفيح ساخن.. تهديد بتظاهرات واعتصامات ومطالبات بقائد عسكري
3,738 مشاهدة

أكد رئيس تيار الوعد العراقي، موسى رحمة الله، اليوم الجمعة، ان محافظة المثنى عانت من اهمال وهدر كبيرين من قبل الحكومتين المركزية والمحلية مما أدى الى فساد كبير داخل مؤسسات، فيما أشار الى ان الجهات المتنفذة هي من تقف وراء كل الهدر والفساد الحاصل بالمحافظة.

وقال رحمة الله في حديث خاص للسومرية نيوز، ان "بيان لواء المرجعية يمثل دعوة وطنية لجميع المطالبين بالحقوق للوقوف مع هذه المحافظة المنكوبة حيث عانت المثنى من اهمال وهدر كبيرين من قبل الحكومة المركزية والمحلية مما أدى الى فساد كبير داخل مؤسسات المحافظة بالتالي مما أوصل الناس الى عدم الثقة بالممثلين والقوة المحلية الماسكة للسلطة".

وأضاف، ان "البيان يعد صوت سماوي واضح لكل الفعاليات الوطنية والاحتجاجية والتنسيقيات والناشطين للمشاركة في الدفاع عن الدولة وتقويتها امام عملية التغول في مؤسساتها وتحويلها الى مزادات وبازارات ومقاولات تشترى من قبل متنفذين داخل الحكومة المحلية".
وتابع، ان "المحافظة ضمن قسمة الإطار التنسيقي وتحكمها أحزاب متنفذة، والمطالبات سلطت الضوء على رفض كل الإدارات السابقة وعملية الفشل السياسي المستقبلي وسيطرة بعض المتنفذين وعودة الطريقة السيئة في الإدارة"، مشيرا الى ان "الدعوة صدرت من شخصية معتبرة لها مواقفها الوطنية بالدفاع عن العراق وعن نظامه الديمقراطي ولها تأثير كبير داخل المجتمع السماوي وهو صوت لردع كل الشبهات والفساد".

وبين، ان "كل القوى داخل مجلس المحافظة ليس لهم دور وجميعهم اشتركوا في هذه القسمة والمحاصصة السياسية وبالتالي ليس هناك أي قوى يمكنها ان تبرأ ساحتها او تقول بان لها موقف بالضد من الطريقة التي يعمل بها داخل المحافظة، وكذلك أعضاء البرلمان ليس لديهم أي دور رقابي ولم نشاهد أي معارضة او مبادرة تساهم في إيقاف عملية الاستحواذ على مؤسسات الدولة داخل الحكومة المحلية للمثنى".

واكد، ان "هناك أكثر من جهة وحزب سياسي متهمين امام الشعب السماوي عن الإدارة السيئة"، موضحاً ان "دعوة السيد حميد الياسري واضحة وصادقة للانتباه لعملية الإدارة السيئة ولمنع عودة المحاصصة والتقاسم قبل فوات الأوان".

وحول المهلة التي أعطيت، أكد رئيس تيار الوعد العراقي، انه "هي لتقديم كافة الدلائل للانتهاكات والهدر والفساد والوثائق التي تثبت فشل الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي ولأسماع أصحاب القرار في البلد بأن هذه المدينة تعاني من فشل سياسي كبير خلال السنوات الماضية والحكومة المحلية الجديدة هي شبيهة لممن مثل المحافظة خلال العشرين عام".

وأكمل، انها "لتوجيه دعوة لتنبه كافة أبناء المحافظة للمشاركة بالفعاليات التي دعا اليها السيد حميد الياسري مثل التظاهر ونصب خيم للاعتصامات امام مراكز القرار في الحكومة المحلية للاستجابة للمطالب الواضحة بأن الإدارة الحالية ستؤدي الى فشل سياسي كبير مستقبلا، سيؤدي الى انهيارات كبيرة تضر المجتمع السماوي والعراقي بشكل عام".

وفي وقت سابق، دعا آمر لواء أنصار المرجعية السيد حميد الياسري، مواطني محافظة المثنى إلى إطلاق اعتصامات ضد الحكومة المحلية، فيما وجه دعوة إلى السوداني للمطالبة بإرسال حاكم عسكري إلى المحافظة.
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