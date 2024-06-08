بغداد تتفق مع أربيل على صرف رواتب البيشمركة والقوات الأمنية

وقال طالباني في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها السومرية نيوز، إن "حكومة الإقليم اتفقت مع الحكومة الاتحادية على إرسال أسماء عناصر قوات البيشمركة والقوات الأمنية في الاقليم إلى بغداد غدا".وأشار طالباني الى "تشكيل لجنة مشتركة من ديوان الرقابة المالية الكردستانية والاتحادية لتدقيق قوائم اسماء الموظفين".