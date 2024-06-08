وقالت الجبهة التركمانية العراقية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بخالص العزاء للعقيد (اركان سعيد شاكر)، لاستشهاد ولده اثناء الواجب، سائلين المولى ان يتغمده بواسع رحمته والذي كان مثالاً للولد البار بمدينته واهله، وبعد الحادث الأليم اصدرت بعض الاطراف بيانات وبصددها نود ان نبيّن الحقائق التالية:-1- إننا في الجبهة التركمانية العراقية نؤكد على وجود مشكلة في ملف النازحين في كركوك، وضرورة التدقيق الأمني لهم حرصاً على استتباب الوضع الأمني في المحافظة، وهذا الاجراء يصب في مصلحة كل أبناء محافظة كركوك، وان اعادة النازحين والمهجرين الى محافظاتهم هو من صلب البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب العراقي.2- بعد سقوط عدة محافظات وجزء من محافظة كركوك بيد عصابات داعش الإرهابية عام 2014، استقبل التركمان كل النازحين وقدموا لهم كل المساعدات التي يحتاجونها بغض النظر عن انتمائهم القومي او محافظاتهم وتشاركوا معهم لقمة العيش والسكن وهذا ليس بمنة على احد، بل هو ما يحتم عليهم القيام به امتداداً لإرثهم وتاريخهم المشرف.3- في ذلك الوقت العصيب كانت إدارة كركوك ومحافظها السابق تمنع هذه العوائل من دخول المحافظة وما حصل في السيطرات لبعض تلك العوائل من معاملة غير انسانية لا زال عالقاً في اذهان الجميع.4- إننا كتركمان إذ نفتخر بإننا احفاد المغول والعثمانيين الذين كان لهم تاريخاً مشرفاً واسسوا امبراطوريات خدمت كل العالم الإسلامي فإننا ننصح من يجهل التاريخ إن يراجع المصادر التاريخية الرصينة ليطلع على تاريخ التركمان في العراق، والذي هو أقدم من تاريخ المغول والعثمايين تواجداً في بلدنا العراق.5- منذ تشكيل الكتلة التركمانية والعربية من (8) اعضاء والتي هي الكتلة الاكبر في مجلس محافظة كركوك المنتخب والتي من حقها القانوني تحديد محافظ كركوك، بدأت بعض الأطراف المتضررة من هذا التحالف ببذل كل ما تملك لتفكيك عرى هذا التحالف للاستحواذ على منصب محافظ كركوك، وارجاع كركوك لمعادلة ما قبل عمليات فرض القانون.6- رغم كل تلك المؤامرات فإن شعب كركوك بكل قومياته المتأخية من التركمان والعرب والكرد والمسيحيين سيبقى متمسكاً بوحدته وتعايشه السلمي، ونتمنى من الجميع عدم الانجرار خلف هذه المؤامرات التي تستهدف التعايش السلمي في محافظة كركوك.وجاء هذا البيان، على خلفية بيان اخر صدر من التحالف العربي في كركوك، جاء فيه تساؤلات ورد على تصريحات تركمانية ضد من وصفوهم بـ"الغرباء" ووقوفهم وراء الخروقات الأمنية، ليتساءل التحالف العربي في بيانه عن "من هم الغرباء وما اذا كانوا من بقايا العثمانيين او المغول؟".