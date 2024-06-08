الحكيم والجنابي يناقشان اهمية المضي بتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي

وذكر بيان للكتلة ورد لـ السومرية نيوز، ان "كتلة المبادرة برئاسة النائب زياد الجنابي المتمثلة بكافة اعضائها زارت رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، وناقش الجانبان اهمية الحوار السياسي في المرحلة الراهنة لتأسيس فضاء وطني جامع عبر متبنيات مهمة تؤمن بها الكتلة لمعالجة الازمات السياسية واولها الانسداد السياسي للمضي بصناعة قرار سياسي وطني".وناقش الجانبان، بحسب البيان، "اهمية المضي بتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي، فيما أعلن الحكيم دعمه الكامل لكتلة المبادرة التي تتبنى حواراً وطنياً شاملاً".واكد المتحدثون من كتلة المبادرة على "سعيهم من اجل حل المشاكل العالقة والوقوف على مسافة واحدة من كافة الاحزاب والكتل السياسية".