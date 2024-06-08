بيان رقم 1 من واسط وعشائر الديوانية تتأهب.. التفاف حول الياسري للاربعاء الموعود

السومرية نيوز-سياسة





أعلنت مجموعة من أهالي محافظة واسط، الانضمام الى دعوة امر لواء انصار المرجعية، حميد الياسري، بالتظاهر "ضد الفساد المحلي" والمطالبة بانهاء تواجد الحكومة المحلية ومجلس المحافظة خلال مهلة تنتهي الأربعاء المقبل.

والقى مجموعة من شباب وكبار في السن في محافظة واسط، بيانهم خلال تجمهر حضرته السومرية نيوز، محذرين من المساس بأمن الياسري او التعرض له.