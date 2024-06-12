رئيس الجمهورية يصادق على قانون جهاز الأمن الوطني

السومرية نيوز – سياسة



صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، على قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان مقتضب ورد لـ "السومرية نيوز"، أن " عبد اللطيف جمال رشيد صادق على قانون جهاز الأمن الوطني العراقي".



وصوت مجلس النواب في 9 آيار/مايو 2024 على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي، وذلك بحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد للسومرية نيوز.