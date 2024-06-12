بارزاني والجنابي يشددان على اهمية ادامة التقارب بين بغداد والاقليم

وذكر بيان للكتلة، ورد لـ السومرية نيوز، انه "التقى وفد كتلة المبادرة النيابية برئاسة النائب زياد الجنابي وجميع قيادات الكتلة بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بمقر اقامته في أربيل".وأضاف البيان، ان "الكتلة لاقت ترحيباً كبيراً من بارزاني وتضمن اللقاء بحث مستجدات العملية السياسية وما يتعلق بطبيعة التفاهمات للمرحلة الحالية".وشدد الجنابي، على "اهمية ادامة التقارب بين بغداد وحكومة الاقليم والمساهمة في حل المشاكل العالقة".وتحدث الزعيم البارزاني، بحسب البيان، على "اهمية خلق نوع من الانسجام النيابي وان تلعب كتلة المبادرة دوراً محوريا في تقريب وجهات النظر السياسية ولأجل خلق بيئة من الاستقرار السياسي والحكومي".وثمنت كتلة المبادرة دور الرئيس البارزاني "كصاحب تأثير فاعل والذي يعتبر مرتكزاً مهما ورمزاً ابويا سياسيا في البلاد".