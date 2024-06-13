وزير الخارجية الإيراني بالإنابة يصل بغداد

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عناية مشددة
من
06:40 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البيت الأبيض: مجموعة السبع ستفرض عقوبات جديدة على روسيا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-491130-638538588460107276.jpg
وزير الخارجية الإيراني بالإنابة يصل بغداد
سياسة
2024-06-13 | 02:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
518 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
وصل وزير الخارجية الإيرانية "بالانابة" علي باقري، اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن "باقري سيجري خلال زيارته في بغداد محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين".
واستهل باقري وصوله الى بغداد بزيارة نصب تمثالي قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس المقام على طريق المطار في العاصمة العراقية.
وفي خطوة اولى تهدف زيارة القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني إلى العراق لتقديم الشكر والتقدير للحضور المميز للمسؤولين العراقيين رفيعي المستوى في مراسم تشييع وتابين شهداء الخدمة، فضلا عن إقامة المراسم الشعبية واسعة النطاق في العراق بهذه المناسبة للتعبير عن التعاطف والمواساة مع حكومة وشعب إيران، وتهدف الزيارة في خطوة تالية الى إجراء مشاورات سياسية ومتابعة بعض الاتفاقيات والبرامج المطروحة على جدول أعمال العلاقات الثنائية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
ومن النقاط المهمة الأخرى في هذه الزيارة دراسة القضايا الأمنية، حيث توصلت سلطات البلدين إلى تفاهم مشترك حول وجود تهديدات وتحديات أمنية، حيث تم تنفيذ جزء لافت من الاتفاقية الامنية بما يضمن السلام والاستقرار في الحدود المشتركة.
ويجب الاخذ بنظر الاعتبار أيضًا الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، والوفد المرافق له الى إيران بما يعد بتعاون جديد بين جمهورية إيران الإسلامية والإقليم.
وتم تعيين علي باقري قائماً بأعمال وزير الخارجية الإيراني، خلفاً للوزير السابق حسين أمير عبد اللهيان الذي لقي مصرعه بحادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 19 آيار/ مايو الماضي في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غرب إيران.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
3 أرقام للحالات الطارئة.. سفارة العراق في السعودية تعلن تعليق خدماتها القنصلية
محليات
31.21%
07:51 | 2024-06-12
3 أرقام للحالات الطارئة.. سفارة العراق في السعودية تعلن تعليق خدماتها القنصلية
07:51 | 2024-06-12
"شطر وجهه لنصفين".. شخص يقتل ابن عمه بطريقة مروعة جنوبي بغداد (فيديو)
محليات
24.46%
05:33 | 2024-06-12
"شطر وجهه لنصفين".. شخص يقتل ابن عمه بطريقة مروعة جنوبي بغداد (فيديو)
05:33 | 2024-06-12
التربية تحدد موعد انتهاء عملية الفحص والتدقيق لدفاتر الثالث متوسط الامتحانية
محليات
22.81%
12:03 | 2024-06-12
التربية تحدد موعد انتهاء عملية الفحص والتدقيق لدفاتر الثالث متوسط الامتحانية
12:03 | 2024-06-12
ليلى عبد اللطيف تتصدر المشهد مجدداً.. نبوءتها عن شيرين عبد الوهاب تحققت!
فن وثقافة
21.52%
05:16 | 2024-06-12
ليلى عبد اللطيف تتصدر المشهد مجدداً.. نبوءتها عن شيرين عبد الوهاب تحققت!
05:16 | 2024-06-12
المزيد
أحدث الحلقات
بعد التحري
نفط القيارة .. وثائق وشهود لفساد وتهريب امام النزاهة لتتحرى - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-12
بعد التحري
نفط القيارة .. وثائق وشهود لفساد وتهريب امام النزاهة لتتحرى - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-12
52 دقيقة
الفقر في العراق - حلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2024-06-21
52 دقيقة
الفقر في العراق - حلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2024-06-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-12
Morning Live
الابتزاز الالكتروني وحرية الرأي - حلقة ٤٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-12
Morning Live
الابتزاز الالكتروني وحرية الرأي - حلقة ٤٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-12
ناس وناس
بغداد المشتل - الحلقة ٤٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-12
ناس وناس
بغداد المشتل - الحلقة ٤٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-12
صباحكم أحلى مع سلمى
المتحدث الاعلامي للرعاية الاجتماعية نجم العقابي 12-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-12
صباحكم أحلى مع سلمى
المتحدث الاعلامي للرعاية الاجتماعية نجم العقابي 12-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-12
طل الصباح
فقرة الأبراج 12-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-12
طل الصباح
فقرة الأبراج 12-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-12
عشرين
الموصل تحيي سقوطها العاشر.. حضرت الاتهامات وغابت العدالة - الحلقة ١٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-06-11
عشرين
الموصل تحيي سقوطها العاشر.. حضرت الاتهامات وغابت العدالة - الحلقة ١٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-06-11
جات بالليل
توقعات مباراة العراق 11-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-11
جات بالليل
توقعات مباراة العراق 11-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-11
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
نفط القيارة .. وثائق وشهود لفساد وتهريب امام النزاهة لتتحرى - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-12
بعد التحري
نفط القيارة .. وثائق وشهود لفساد وتهريب امام النزاهة لتتحرى - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-12
52 دقيقة
الفقر في العراق - حلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2024-06-21
52 دقيقة
الفقر في العراق - حلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2024-06-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-06-2024 | 2024
13:30 | 2024-06-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-12
Morning Live
الابتزاز الالكتروني وحرية الرأي - حلقة ٤٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-12
Morning Live
الابتزاز الالكتروني وحرية الرأي - حلقة ٤٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-12
ناس وناس
بغداد المشتل - الحلقة ٤٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-12
ناس وناس
بغداد المشتل - الحلقة ٤٤ | الموسم 7
04:00 | 2024-06-12
صباحكم أحلى مع سلمى
المتحدث الاعلامي للرعاية الاجتماعية نجم العقابي 12-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-12
صباحكم أحلى مع سلمى
المتحدث الاعلامي للرعاية الاجتماعية نجم العقابي 12-6-2024 | 2024
02:30 | 2024-06-12
طل الصباح
فقرة الأبراج 12-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-12
طل الصباح
فقرة الأبراج 12-6-2024 | 2024
00:30 | 2024-06-12
عشرين
الموصل تحيي سقوطها العاشر.. حضرت الاتهامات وغابت العدالة - الحلقة ١٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-06-11
عشرين
الموصل تحيي سقوطها العاشر.. حضرت الاتهامات وغابت العدالة - الحلقة ١٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-06-11
جات بالليل
توقعات مباراة العراق 11-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-11
جات بالليل
توقعات مباراة العراق 11-6-2024 | 2024
13:00 | 2024-06-11
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل استهداف الوكالات الأميركية سيمنع الشركات الأجنبية من الدخول للسوق العراقية؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.