"المعارضة النيابية": الانتخابات المبكرة غير مجدية وتخدم الأحزاب المهيمنة

وقال رئيس التحالف عامر عبد الجبار في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك حملة تقودها بعض الجهات السياسية للدعوة الى إقامة انتخابات مبكرة"، لافتا الى ان "الدعوة للانتخابات المبكرة من النواحي اللوجستية والإدارية والفنية يتطلب على أقل تقدير ان تقام بعد مرور سنة من الان".وأضاف رئيس التحالف، أن "إقامة الانتخابات المبكرة خلال أشهر، هذا يعني ان العملية الانتخابية ستكون مربكة ولا تخدم القوى الناشئة والمدنية والنواب المستقلين، وانما تخدم الأحزاب المهيمنة التي تفوز في كل انتخابات"، مستدركا "نحن لا نؤيد إقامة انتخابات مبكرة خلال فترة أقل من سنة".