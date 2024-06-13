تمديد فترة تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشحين لانتخابات إقليم كردستان

المفوضية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تقرر تمديد تسجيل التحالفات والاحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الافراد للمكونات الراغبة بالمشاركة في انتخابات برلمان اقليم كوردستان - العراق 2024 لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 24/6/2024.وسبق أن فتحت المفوضية باب تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الأفراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان ابتداءً من 6/8 ولغاية نهاية الدوام الرسمي 2024/6/13.