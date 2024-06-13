تفاصيل مخرجات اجتماع بغداد وكردستان بشأن تصدير النفط عبر جيهان التركي

وقال الدوبرداني في حديث خاص لـ السومرية نيوز، انه "لا اعتقد بوجود أي تعثر بالمحادثات بين بغداد والاقليم، وعلى العكس في اخر لقاء الذي كان مع وزير النفط اكد بأن المباحثات تجري بشكل جيد مع وزارة الثروات الطبيعية والشركات المستخرجة للنفط".وأضاف، انه " تم تحويل من جداول وموازنة 2023 الى 2024 حوالي أكثر من 4 تريليون كمبالغ لاستخراج ونقل نفط إقليم كردستان الى ميناء جيهان التركي"، مشيرا الى ان "النقطة التي كانت ولازالت عالقة، هي عقود الشركات المستخرجة للنفط، لكن تم التوصل في الاجتماع الثاني الى ان العقود بين إقليم كردستان والشركات المستخرجة للنفط هي عقود شراكة".وأشار الى ان "بغداد تطالب بأن تكون عقود الشراكة للربح وليس شراكة كاملة"، مبينا انه "تم الاتفاق على سعر نقل النفط (8 دولار)".واكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان "الاجتماع الأخير حول استئناف تصدير النفط عبر جيهان التركي كان جيد بين الطرفين، وهناك تقدم كبير بين بغداد وحكومة الإقليم متمثل بوزارة الثروات الطبيعية والشركات المستخرجة للنفط في الإقليم".