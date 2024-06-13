عضو بمجلس بغداد تعلن انسحابها من تحالف العزم

أعلنت عضو مجلس محافظة بغداد رنا الجبوري، الخميس، عن انسحابها من تحالف العزم.

وقالت الجبوري في بيان، "اني المهندسة رنا عبد سلمان الجبوري عضو مجلس محافظة بغداد اتقدم بهذا البيان لاعلان انسحابي من تحالف العزم ومن الآن اكون عضو مجلس محافظة مستقل".

وأضافت أن هذا القرار "جاء بعد دراسة عميقة ومراجعة دقيقة لما التزمنا به تجاه جمهورنا العزيز"، مشددة بالقول "لقد كان هدفنا من الانضمام الى تحالف العزم هو تقديم افضل الخدمات الممكنة واستحصال الحقوق لاهلنا في بغداد وتحقيق تطلعاتهم نحو حياة كريمة ومستقرة".

وتابعت الجبوري في البيان "مع الاسف فقد واجهنا تحديات عديدة بسببها لم نتمكن من الوفاء بمعظم العهود التي قطعناها على انفسنا وامام شعبنا".