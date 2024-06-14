اليوم الثاني من زيارته الرسمية.. وزير الخارجية الإيراني بالإنابة يصل أربيل

وهبطت طائرة باقري، في مطار أربيل الدولي، قادمة من العاصمة بغداد، بعد أن كان قد أجرى زيارة لها، التقى خلالها رؤساء الجمهورية العراقية، الحكومة، القضاء الأعلى، ومسؤولين وقادة سياسيين كبار.وسيلتقي وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، خلال زيارته إلى أربيل، الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، حسب تصريح لممثل حكومة إقليم كردستان في إيران، ناظم دباغ.وهذه أول زيارة يجريها علي باقري للعراق وإقليم كردستان منذ توليه المنصب، وتأتي في سياق تقديم الشكر لموقف العراق بالوقوف إلى جانب بلاده في حادثة تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وللتأكيد على سياسة طهران تجاه حلفائها.