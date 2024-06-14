تفاصيل اجتماع بارزاني وباقري في أربيل.. حديث عن تسهيلات للزوار الإيرانيين

السومرية نيوز - سياسة



استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 14 حزيران/ يونيو 2024، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإنابة علي باقري، والوفد المرافق له.







وجدد رئيس الحكومة، تعازيه في وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير خارجيتها ومرافقيهما، كذلك شدد على أهمية توثيق الروابط مع إيران والحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كردستان والمنطقة بشكل عام.



من جانبه، أبدى وزير الخارجية الإيراني رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع إقليم كردستان على الصعد كافة، معبراً عن شكره لحكومة الإقليم على جهودها في تقديم المساعدات والتسهيلات للزوار الإيرانيين المتوجهين إلى العتبات المقدسة في وسط وجنوب العراق.



وعقب الاجتماع، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإنابة، في تصريح صحفي مشترك، على أهمية الزيارة والمباحثات التي دارت بينهما، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وجرى في الاجتماع، بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث اتفق الجانبان على توطيد هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة، بحسب بيان لرئاسة الإقليم ورد للسومرية نيوز.وجدد رئيس الحكومة، تعازيه في وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير خارجيتها ومرافقيهما، كذلك شدد على أهمية توثيق الروابط مع إيران والحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كردستان والمنطقة بشكل عام.وعقب الاجتماع، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإنابة، في تصريح صحفي مشترك، على أهمية الزيارة والمباحثات التي دارت بينهما، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وبعدها، اجتمع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري الذي وصل أربيل صباح اليوم، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.



في المقابل، اعتبر ممثل حكومة إقليم كردستان في طهران، ناظم دباغ، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني بالإنابة إلى إقليم كوردستان تظهر المكانة الهامة التي يحظى بها إقليم كوردستان و"ستسهم في تحقيق مستقبل أفضل للشعب الكردي في المنطقة".



ناظم دباغ رأى أن "زيارة علي باقري إلى إقليم كردستان هي ثمرة زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى طهران". وأشار إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى "إعادة العلاقات إلى سابق عهدها وأفضل، وحل المشاكل عبر الحوار".



ونوّه ممثل حكومة إقليم كردستان في طهران إلى أن زيارة باقري إلى العراق وإقليم كردستان مرتبطة أيضاً بالوضع الحالي في المنطقة.



ممثل حكومة إقليم كردستان تابع أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تظهر أن إقليم كردستان يحظى بمكانة هامة للصداقة والتحالف في إطار عراقي اتحادي ودستوري.. وستسهم هذه الزيارة في تحقيق مستقبل أفضل للشعب الكردي في المنطقة".



بشأن الاتفاق بين إقليم كردستان، العراق وإيران قال ناظم دباغ إن "أحد أهداف زيارة هذا الوفد إلى إقليم كردستان هو التأكيد والاطمئنان على تنفيذ اتفاق إقليم كردستان والعراق مع إيران.. والتأكيد على ضرورة معالجة أوجه القصور بشكل أفضل".



ووصل وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري إلى أربيل، اليوم الجمعة (14 حزيران 2024)، ثم سيتوجه منها إلى السليمانية.



وكان وزير الخارجية الإيراني بالإنابة قد وصل بغداد صباح يوم الخميس، وعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين لبحث العلاقات بين البلدين والأوضاع في المنطقة.



وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وباقري خلال اجتماعهما على "التنفيذ الفعلي" لمذكرات التفاهم التي أبرمها البلدان في مختلف المجالات.