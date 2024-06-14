العراق يرحب بقرار الحكومة التونسية بإلغاء شرط تأشيرة الدخول إلى تونس

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيبها بقرار الحكومة التونسية بإلغاء شرط تأشيرة الدخول إلى تونس للمواطنين العراقيين، ويأتي هذا القرار انسجاماً مع مخرجات اجتماعات اللجنة العراقية-التونسية المشتركة التي انعقدت أعمالها في دورتها السابعة عشرة في بغداد بتاريخ 12 أيار 2024".وأضافت: "سيسمح هذا القرار للمواطنين العراقيين بدخول الأراضي التونسية دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وتونس وتشجيع التبادل السياحي والتجاري بين البلدين. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة عدد السياح العراقيين إلى تونس، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".وأشارت الوزارة الى أن "اجتماعات اللجنة العراقية-التونسية المشتركة عقدت أعمالها الشهر الماضي في بغداد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيد فؤاد حسين عن الجانب العراقي ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد نبيل عمار عن الجانب التونسي".