في نشرة السومرية.. ركن الحج الأعظم والجزر العشوائي وملف تزويد المسافرين بالدولار

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم السبت، 15 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• عشية عيد الاضحى.. تحذيرات من مخاطر الجزر العشوائي.. والدفاع المدني تستنفر فرقها قرب الاماكن العامة.



• بعد فقدان السيطرة عليه.. مالية البرلمان تفتح ملف تزويد المسافرين بالدولار.. ودعوات للتحقيق بأرزاق الجيش.



• الصحافة العراقية تحتفل بعيدها الخامس والخمسين بعد المئة.. ومطالبات بدعم التشريعات الضامنة لحرية التعبير.



شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر • حجاج بيت الله الحرام يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفات.. وينفرون إلى مزدلفة.• عشية عيد الاضحى.. تحذيرات من مخاطر الجزر العشوائي.. والدفاع المدني تستنفر فرقها قرب الاماكن العامة.• بعد فقدان السيطرة عليه.. مالية البرلمان تفتح ملف تزويد المسافرين بالدولار.. ودعوات للتحقيق بأرزاق الجيش.• الصحافة العراقية تحتفل بعيدها الخامس والخمسين بعد المئة.. ومطالبات بدعم التشريعات الضامنة لحرية التعبير.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا