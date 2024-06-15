بعد انسحابها من "العزم".. الجبوري تعلن الانضمام لحزب تقدم

أعلنت عضو مجلس محافظة بغداد رنا الجبوري، اليوم السبت، انضمامها لحزب تقدم بعد انسحابها من تحالف "العزم".





وقالت الجبوري في بيان، "في وقت احوج ما نكون فيه الى الوحدة والتكاتف لاجل تلبية مطالب أهلنا والايفاء بعهودنا لهم وبعد مناقشات مستفيضة قررت الالتحاق بصفوف حزب تقدم وكتلته في مجلس محافظة بغداد".

وعزت الجبوري ذلك "دعما للمنجز المشهود وتعزيزا لمشروع الرئيس محمد الحلبوسي المرتكز الى ارض ثابتة وقاعدة جماهيرية وشعبية واسعة".

وأضاف "اعد اهلي في بغداد الحبيبة ان نكون في مشروع حزب تقدم جنودا حقيقيين لخدمتهم والارتقاء بواقع مناطقهم بعيدا عن تجارة الشعارات التي اتضح زيفها وكسادها".

وكانت عضو مجلس محافظة بغداد رنا الجبوري أعلنت، أول أمس الخميس، عن انسحابها من تحالف العزم.