في شهر آب المقبل.. العراق وتركيا يتفقان على جولة مباحثات جديدة بأنقرة

السومرية نيوز – سياسة



أعلنت وزارة الخارجية، تحديد موعد لاجتماع جديد للجنة السياسية والأمنية العليا المشتركة بين العراق وتركيا، إثر لقاء بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان.





وأضاف البيان، أنّ "الجانبين ناقشا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما تطرقت المباحثات إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على التحديات الأمنية والتعاون الاقتصادي". وذكر بيان لوزارة الخارجية، أنّ الوزير فؤاد حسين "التقى بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت، على هامش مؤتمر قمة السلام في أوكرانيا الذي عُقد في منتجع بورغنشتوك في مدينة لوتسيرن السويسرية".وأضاف البيان، أنّ "الجانبين ناقشا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما تطرقت المباحثات إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على التحديات الأمنية والتعاون الاقتصادي".

وتابع البيان، أنّ "الطرفين اتفقا على عقد اجتماع اللجنة السياسية والأمنية العليا المشتركة الدائمة في شهر آب من هذا العام في مدينة أنقرة التركية برئاسة الوزيرين، كما اتفق الجانبان على متابعة مخرجات زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد، بالإضافة إلى مناقشة مشروع طريق التنمية وأهميته للعراق والمنطقة".



وأشار البيان، إلى أنّ الاجتماع شهد أيضًا "التطرق إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والتجارة والاستثمار، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وأكد الوزيران على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة".