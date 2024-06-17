الحكيم: ضرورة حسم منصب رئاسة البرلمان بالتوافق لا التنافس داخل المجلس

وقال الحكيم في خطبة عيد الأضحى، التي تابعتها "السومرية نيوز"، انه "مازلنا ندعو لحسم الموقف تجاه منصب رئاسة مجلس النواب، وفق مبدأ التوافق الوطني والشراكات"، مبينا ان "تأخير حسم المنصب لا يخدم العملية الديمقراطية والاستقرار السياسي".ودعا الحكيم، جميع القوى السياسية الى "حسم هذا المنصب الوطني وفق التوافقات والشراكات دون تعطيل، وان لا يكون سببا للصراع والخلاف بين أبناء المكون الواحد"، معتبرا انه "لا وحدة دون تنازل وايثار".وأشار الى انه "واجهتنا مصاعب كبيرة في العمل السياسي في السنوات الماضية، استطعنا تجاوزها بفضل الله وحكمة العراقيين وأصبحت تجارب وقواعد حية يستفاد نها في المواقف السياسية المشابهة".وبين ان "الوعي الذي وصلنا اليه يحتم علينا عدم الرجوع الى مربعات الخلاف والتناحر لأغراض سياسية مؤقتة"، فيما دعا الى ان "تكون التظاهرات المطلبية والاعتراضات السياسية بطريقة سليمة وتجنب التحريض الشعبي والجماهيري في مدننا الامنة والمستقرة، عدم انجرار الشباب الى دعوات التصعيد للطرق غير السلمية".