العراق يسحب توقيعه من بيان قمة السلام السويسرية.. لماذا؟

وبينما نشرت الخارجية السويسرية القائمة الأولى للبلدان الموقعة على البيان المشترك والتي ضمت 80 دولة، الا ان تعديلا جرى على القائمة النهائية حيث أظهرت انسحاب توقيع العراق والأردن من القائمة، وفقا لكييف اندبندنت.ووقعت 78 دولة، بما في ذلك أوكرانيا وأربع مؤسسات أوروبية، على البيان المشترك النهائي لقمة السلام السويسرية في 16 يونيو، فيما تشمل الدول الغائبة بشكل ملحوظ عن قائمة الموقعين الهند وأرمينيا والمملكة العربية السعودية وليبيا وإندونيسيا والبحرين وكولومبيا وجنوب أفريقيا وتايلاند والمكسيك والإمارات العربية المتحدة.اجتمع ممثلو حوالي 100 دولة ومنظمة في منتجع بورجنستوك بسويسرا في الفترة من 15 إلى 16 يونيو لمناقشة السبيل المحتمل نحو السلام والمخاوف الرئيسية الأخرى المتعلقة بالحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا، ووفقا للبيانات الجديدة، لا تزال 78 دولة على القائمة، وليس 80، بعدما قد سحب العراق والأردن توقيعهما على الوثيقة.ويتضمن البيان المشترك لقمة السلام العالمية في سويسرا أهدافا محددة حددها المشاركون لتحقيق السلام في أوكرانيا، بما في ذلك ضمان الاستخدام الآمن للطاقة النووية، ومنع الهجمات على البنية التحتية المدنية، وإطلاق سراح جميع أسرى الحرب، وإعادة الأطفال الأوكرانيين المرحلين بشكل غير قانوني.وقالت رويترز، ان البلدان التي رفضت التوقيع لديها شكاوى وتحفظات على بعض بنود البيان الختامي.