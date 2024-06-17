مناسك الحجاج ومنصب رئيس البرلمان وأزمة كركوك في نشرة السومرية

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية مساء اليوم الاثنين، 17 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.



=الحجيج يواصلون مناسكهم في أول أيام التشريق.. والرياض تقلل ساعات رمي الجمرات بسبب ارتفاع الحرارة



=الحكيم يدعو لحسم منصب رئيس البرلمان.. ويحذر من الانجرار وراء الدعوات للتظاهر



=اتفاق سياسي لانعقاد مجلس محافظة كركوك بعد عطلة العيد.. والاتحاد الوطني يتهم اطرافا بابعاده



=ارتفاع معدلات الحرائق في البلاد.. اغلبها سجلت ضد مجهول وتوجيه حكومي بالتحقيق

=الحجيج يواصلون مناسكهم في أول أيام التشريق.. والرياض تقلل ساعات رمي الجمرات بسبب ارتفاع الحرارة=الحكيم يدعو لحسم منصب رئيس البرلمان.. ويحذر من الانجرار وراء الدعوات للتظاهر=اتفاق سياسي لانعقاد مجلس محافظة كركوك بعد عطلة العيد.. والاتحاد الوطني يتهم اطرافا بابعاده=ارتفاع معدلات الحرائق في البلاد.. اغلبها سجلت ضد مجهول وتوجيه حكومي بالتحقيق