بابا نويل يتسبب بمقتل 18 شخصاً

وفي التّفاصيل، فلم يحصل سكان دار الرعاية بمدينة أنتويرب على هدايا العيد فحسب، بل نقل "بابانويل" وفريقه العدوى لـ121 مقيماً و36 عاملاً من بينهم أيضاً.وبعد ثلاثة أيّام على زيارته الدّار، أعلن "بابانويل" عن إصابته بالفيروس ما دفع مسؤولين لإجراء فحوص مكثّفة للمقيمين.وقد ألقى روّاد الإنترنت اللوم على "بابانويل" والمسؤولين بعد تداول فيديوهات وصور من داخل دار الرعاية وذلك بالتزامن مع زيادة عدد الوفيات في المنطقة بسبب كوفيد-19.