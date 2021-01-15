أبرزها الاكتئاب.. 5 أسباب للشعور بالتعب طوال الوقت

كشف تقرير لموقع "بولدسكاي"، أن هناك أسبابا كثيرة للشعور بالتعب والإرهاق طوال اليوم، منها التوتر والاكتئاب وقلة شرب المياه.ونشر التقرير قائمة بأبرز الأسباب الشائعة لهذا الشعور، وهي:يصيب الكثير بسبب نقص خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم، ويسبب الشعور بالتعب طوال الوقت مصحوبا بصداع وصعوبة في التركيز.يسبب الإرهاب والتعب، إذ يحد اضطراب التمثيل الغذائي من إنتاج الأنسولين، مما يؤدي بدوره إلى العديد من الأعراض غير المرغوب فيها، من بينها التعب والضعف.يجب أن ينام الإنسان ست ساعات على الأقل يوميا، حتى يعمل العقل بشكل صحيح ويظل الجسم بصحة جيدة وحيويا، وتسبب قلة النوم العديد من الأمراض، منها الإرهاق والتعب المزمن.بعض الأطعمة مثل الغلوتين ومنتجات الألبان والبيض وفول الصويا والذرة، تجعل الإنسان يشعر طوال الوقت بأنه متعب، وقد يكون السبب في الشعور بالإنهاك هو المعاناة من الحساسيات الغذائية.يؤثر التوتر المزمن على مستويات الطاقة في الجسم، وإذا كان الشعور بالتعب والإنهاك مصحوبا بأعراض صعوبة في التركيز والنوم وانعدام الرغبة في الاختلاط بالآخرين، فإنه غالبًا سيكون التشخيص هو حالة اكتئاب.